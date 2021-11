La reapertura de la frontera entre México y Estados Unidos se ha dado sin mayores contratiempos, asegura el canciller Marcelo Ebrard.

“Hasta el día de hoy tenemos reporte de un incremento obviamente por el flujo de actividades que oscila, va creciendo, empezó en doce por ciento, vamos en veinticinco por ciento, esperamos llegar a fines de esta semana pues probablemente a más del sesenta, setenta por ciento de incremento de tráfico en actividades denominadas no esenciales, turismo, comercio, visitas para diferentes propósitos. Hasta ahora no hemos tenido afortunadamente ninguna dificultad en los flujos previstos”.

Se instruyó a los cónsules a coordinarse con las autoridades estadounidenses, explicó, y el reporte hasta ahora es que no ha habido ningún problema y todo marcha conforme lo previsto. (Por Arturo García Caudillo)