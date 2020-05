Luego del anuncio del Gobierno del Estado sobre la reactivación económica a partir del lunes 18 de mayo, el alcalde de Zapopan Pablo Lemus Navarro, aseguró que este no es un llamado a que la gente regrese a las calles

“No es un llamado a salir a las calles, no es un llamado a la normalidad, es que muchos negocios necesitan oxígeno, por ejemplo la industria que ya se habló trabajará al 50 por ciento. Los pequeños negocios estéticas, carpinterías, talleres de herrería, papelerías van a poder abrir nuevamente para empezar a recibir ingresos”.

Lemus Navarro aclara que esta estrategia distinta a la del Gobierno Federal, no es una pelea con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ni tampoco la invitación a regresar a la normalidad. (Por Gricelda Torres Zambrano)