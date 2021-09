Para compartir experiencias personales con el público, Rebeca de Alba, Adela Micha y Susana Zavaleta retoman la gira de “Los mandamientos de una mujer chingona”. La obra es un espectáculo multidisciplinario, así lo aclararon en conferencia de prensa.

“Esta no es una conferencia, es un espectáculo, yo creo que la gente debe tener muy claro que va a pagar por un espectáculo, Susana, tú sabes más de esto que yo, pero yo cuando voy a dar una conferencia no me pongo a bailar. Utilizamos el trayecto de nuestras vidas y nuestras carreras para contárselos, es una historia muy chistosa, no tiene nada que ver, es como debería ser la vida, normal y natural”.

Los mandamientos de una mujer chingona, se presentará el próximo 15 de octubre en el Auditorio Telmex. (Por Katia Plascencia Muciño)