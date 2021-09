Tras contagiarse de Covid-19 y estar hospitalizada por varios días, la conductora Rebecca de Alba asegura estar agradecida por haber sobrevivido a la enfermedad.

“Estoy muy sana emocional y mentalmente, espiritualmente, y pues he sido una persona muy, con mucha suerte, y muy bendecida de que salí adelante, y pues simplemente es que todos estamos expuestos. O sea nos fuimos a dormir una noche en un mundo y al otro día despertamos en otro, y esta situación, no, no me ha cambiado, o sea yo simplemente salí adelante y estoy agradecida”.

Rebeca de Alba, junto a Susana Zabaleta y Adela Micha llegarán a Guadalajara el próximo 15 de Octubre para presentar “Los Mandamientos de una Mujer Chingona” en el Auditorio Telmex. (Por Katia Plascencia Muciño)