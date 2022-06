Ante las críticas del presidente López Obrador en contra de los legisladores de oposición, tras el anuncio de una moratoria constitucional, el coordinador de los diputados de Acción Nacional, Jorge Romero, responde tajante que nadie nunca ha dicho que vayan a dejar de legislar.

“No, no, no, no. Sí, pero hay que dejar muy claras las cosas. Nadie piensa dejar de legislar. Lo que dejamos muy en claro es que esas reformas, esas que tanto cantaron, constitucionales, que eran la eléctrica, que ya se cayó; la electoral; y la de la Guardia Nacional; que la primera supone básicamente la materialización del pique que se trae este gobierno contra el INE, ya no se diga contra las Oples; y la de la Guardia Nacional que es la que pretende militarizar las funciones de la seguridad pública; esas son las que, no es que no vayamos a legislar, nos vamos a comisiones, dictaminamos, nomás que la vamos a votar en contra. Nunca hemos dicho que no vamos a trabajar”.

Pero además, agregó, se legisla en periodos ordinarios o extraordinarios, y ahora mismo el Congreso está en receso. (Por Arturo García Caudillo)