Ante la campaña de descalificaciones por estar en contra de la Reforma Energética, la presidente de la Comisión de Cambio Climático de la Cámara de Diputados, Edna Díaz, reitera su voto en contra de la Iniciativa del Ejecutivo Federal.

“Y como presidenta de la Comisión de Cambio Climático yo no necesito que nadie me presione o me diga el sentido de mi voto. Sé perfectamente que el proyecto de reforma eléctrica actual va completamente en contra del cuidado de nuestros recursos naturales y de nuestro medio ambiente”.

Por ello rechazó las calumnias e infundios que los diputados de Morena e incluso el presidente de la República han lanzado en su contra por haber sido sorprendida hablando con un supuesto cabildero extranjero. (Por Arturo García Caudillo)