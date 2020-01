El vocero del Arzobispado de Guadalajara, Antonio Gutiérrez Montaño, aclara que no se está arrebatando la Capilla Guadalupana de la calle Gante a un grupo de damnificados del 22 de Abril, sólo se está recuperando el inmueble que en comodato otorgó el Ayuntamiento de Guadalajara y que por años estuvo casi abandonado.

“Pero el comodato no se entrega a una persona o a varias personas, si es un templo pues se entrega a la institución correspondiente que es el Arzobispado de Guadalajara y ante el abandono que se había dado pues el Ayuntamiento de Guadalajara reclama, dije bueno lo van a necesitar o no lo van a necesitar y es entonces cuando interviene el Ayuntamiento para darle posesión”.

Aclara que la Capilla Guadalupana de la calle Gante es de la comunidad y no de unas cuantas personas. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)