Niega el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, las acusaciones de corrupción en su contra, asegurando que no tiene nada que temer ante ataques políticos basados en infamias, pues como legislador siempre defendió sus convicciones.

“El señor Emilio Lozoya ha pretendido involucrarme, con una bajeza inaudita en actos de corrupción. Ha aportado sólo sus dichos, que valen lo que su prestigio: nada. De manera perversa se filtró un video en donde aparece una persona en la que deposité mi confianza y que me acompañó por años. Lo removí de su cargo, y di parte a las instancias correspondientes para que él, a la vez, apele a su derecho que le convenga. No había necesidad de darme dinero para obtener un voto que ya se tenía, por convicción personal”.

Aprovechando que la reunión del gabinete de seguridad federal se llevó a cabo en Querétaro, Domínguez reiteró que él no vive y nunca ha vivido de la política. (Por Arturo García Caudillo)