Sostiene el presidente Andrés Manuel López Obrador que no hay consigna contra el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, detenido en España.

Aclara que corresponderá a la Fiscalía General de la República procesar al ex funcionario, en caso de ser extraditado a México.

Este jueves, un juez de España dictó prisión provisional incondicional e incomunicada contra Emilio Lozoya, quien rechazó la solicitud de extradición como parte del proceso en que el gobierno mexicano reclama su traslado a territorio nacional.

Lozoya es acusado por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, entre otros.