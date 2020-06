Rechazan las autoridades de seguridad de Jalisco que se hubiera ocultado la muerte de Giovanni López a manos presuntamente de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos el pasado 5 de Mayo.

El Fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez asegura que el caso es investigado desde hace un mes y se acreditó que la detención de Giovanni no fue porque no portaba cubrebocas.

“Por datos que ha agregado el Ministerio Público la detención no fue la falta del uso del cubrebocas. De los datos que se han obtenido tentativamente se menciona que pudiera haber sido que se encontraba agresiva la persona, lo cual no justifica bajo ninguna circunstancia un uso de la fuerza excesivo, máxime como en este caso produjo la muerte.”

Sin embargo, luego de un mes aún no hay un solo detenido por la muerte de Giovanni e incluso los policías municipales involucrados continúan laborando.

El Fiscal indicó que el propio Comisario municipal forma parte de las indagatorias, además que se siguen las acusaciones de la familia en torno a posibles amenazas por parte autoridades municipales. (Por José Luis Escamilla)