El Grupo Aeroportuario del Pacifico jamás ha firmado acuerdo alguno con los ejidatarios de El Zapote, para el pago de sus terrenos donde se ubica el estacionamiento señala su director, Raúl Revuelta, quien reitera que es un asunto de las autoridades.

“Jamás el Grupo Aeroportuario del Pacifico, jamás esto es un no rotundo, ningún empleado del Grupo Aeroportuario ha firmado ningún acuerdo con el Ejido El Zapote. No hemos tenido en los últimos tres años nos hemos sentado con un representante del Zapote. Realmente no entendemos de dónde viene el tema, ni existe ni un convenio viejo no existe un convenio nuevo. Por supuesto que estamos perjudicados, pero digamos el gobierno Federal tiene en el fondo que solucionarlo, nosotros vamos a acompañar al Gobierno Federal en la solución que quiera hacer para solucionarlo”.

Aseguró que la ampliación del Aeropuerto, que inició hoy se realizará en terrenos del Ejido Santa Cruz del Valle con una inversión global de 14 mil millones de pesos. (Por Claudia Manuela Pérez / Foto: Archivo)