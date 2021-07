La ciclista jalisciense Jessica Salazar, subcampeona y récord mundial en la prueba de velocidad, rechaza la plaza que de última hora le ofreció la Federación Mexicana de Ciclismo para participar en el ómnium en Tokio, después de que no le permitieron participar en su especialidad.

“Hace un mes me enteré por medio del Comité Olímpico Mexicano que no sería titularen ciclismo de velocidad en los Juegos Olímpicos de Tokio. El día de ayer de nueva cuenta tal como ocurrió en mi exclusión de la justa olímpica, me enteré por medio de las redes sociales del Comité Olímpico Mexicano que he sido inscrita para participar al país en la prueba del ómnium, cabe aclarar que no se me ha notificado formalmente por medio de ninguna instancia ni he sido convocada, por lo que el día de hoy quiero comunicar que rechazo formalmente la nominación a participar en los Juegos Olímpicos en la prueba del ómnium”.

La federación Mexicana de Ciclismo se equivocó al registrar a Victoria Velasco en el Ómnium y a Yareli Acevedo para la prueba contra reloj pero fueron rechazadas por no tener los méritos internacionales para competir y en un intento de corregir su error, dio de alta a Jessica Salazar y a Yareli Salazar, pero Jessy rechaza la plaza por no ser su especialidad.

(Por Manuel Trujillo Soriano)