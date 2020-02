El Gobierno Federal rechazó la propuesta de Jalisco de no adhesión al Instituto de Nacional Salud para el Bienestar, INSABI.

El gobernador Enrique Alfaro informa que la federación no respetó su proyecto entregado hace una semana, por lo que estaría en riesgo la atención a tres millones de personas que formaban parte del desparecido Seguro Popular.

” El documento que nos envían es sacar a los Hospitales Civiles del convenio, entonces ustedes imagínense que la federación esté planteando no darle dinero a los civiles, pues sería verdaderamente un crimen, entre muchas otras muchas cosas”.

Añade que una comisión de Jalisco se encuentra en la Ciudad de México para negociar con las autoridades federales de Salud. (Por Claudia Manuela Pérez / Foto: Archivo)