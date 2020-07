Ante los señalamientos sobre supuesto enriquecimiento inexplicable que se han hecho en su contra, el coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, asegura que no tiene nada que esconder.

“Y por eso hago un llamado a la Secretaría de la Función Pública para que las revisiones en curso y la información que de ellas deriven se manejen con pulcritud. Las filtraciones mediáticas que se han venido dando contaminan los procesos e inevitablemente”.

El ex secretario de Gobernación aseguró no poseer propiedades en la Ciudad de México, ni él ni su familia, pues su lugar de residencia se encuentra en Pachuca, e incluso la casa que habita en la capital es rentada. (Por Arturo García Caudillo)