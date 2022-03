El salario es sagrado, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto a la aprobación en la Cámara de Diputados, de la reforma para permitir que los créditos puedan cobrarse directamente en la nómina de los trabajadores.

“No estoy de acuerdo con esa reforma. No creo que deba de embargarse el salario de los trabajadores bajo ninguna circunstancia. El salario es sagrado, es lo que permite el sustento de la familia y no se puede utilizar la nómina, apropiarse de la nómina del trabajador, ningún banco debe hacerlo, ninguna institución financiera y el gobierno no debe prestarse a eso. No estoy de acuerdo con esa iniciativa”.

Debido a que se le hicieron modificaciones, la minuta se regresó al Senado para su revisión. Sin embargo, dice el presidente, en caso de que sea aprobada por la Cámara Alta, utilizará su facultad de veto y no la publicará. (Por Arturo García Caudillo)