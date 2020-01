Asegura el presidente, Andrés Manuel López Obrador, que su administración no le debe nada a nadie y por ello no se puede poner como pretexto la falta de recursos para no brindar atención médica en los estados:

“Que no nos echen la culpa de que si no se está dando un servicio en un estado, por ejemplo: no hay medicina, no hay atención médica, es porque no nos mandan el presupuesto, no le debemos a nadie, lo que a los estados y a los municipios les corresponde se entrega en tiempo y cantidad y a veces hasta por anticipado”.

Y es que dice, él mismo notó que cuando empezó el cambio en el sistema de salud se llevó a cabo una campaña en el ISSSTE, asegurando que no había medicinas debido a la austeridad, sin embargo todos los presupuestos han sido entregados de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal. (Por Arturo García Caudillo, Foto: Cuartoscuro)