Niega el presidente, Andrés Manuel López Obrador, que el Gobierno de la República haya recortado el presupuesto a los estados y por tanto es mentira que tengan la necesidad de aumentar impuestos para cubrir sus necesidades:

“Se les entregaron los recursos que les corresponden por Ley, las participaciones federales, no se vale que nos echen la culpa, porque ya ahora todo es que por la austeridad no se hacen las cosas, no es cierto que tengan que aumentar los impuestos porque se les redujo el presupuesto, nosotros no podemos reducir el presupuesto porque el presupuesto se entrega se distribuye de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, sería violar la ley, si fuese cierto estarían presentando denuncias en el Poder Judicial”.

Por ello dice, si aumentan impuestos en los estados es por decisión de los gobiernos locales, ya que las participaciones federales las recibieron en tiempo y forma e incluso en algunas ocasiones por adelantado. (Por Arturo García Caudillo, Foto: Cuartoscuro)