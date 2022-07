Ante la cauda de acusaciones sobre retrasos intencionales a diversos asuntos, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, aseguró que ni él ni sus compañeros han actuado de mala fe y es mentira que no quieran entrarle a ciertos temas, por complicados que sean.

“Yo como presidente de la Corte, no puedo listar un asunto si no hay proyecto y no creo que ninguna de mis compañeras o compañeros esté postergando una decisión, tenemos mucho trabajo tanto las salas, como el Pleno, todos los días estamos resolviendo asuntos, hay asuntos más complejos que las ministras y ministros se tardan más en presentar los proyectos. Pero, no hay intencionalidad alguna de la Corte de retrasar la solución de ningún asunto”.

Y defendió a todo el Poder Judicial, asegurando que la inmensa mayoría de los jueces federales están actuando con honorabilidad, con honestidad, de acuerdo a sus criterios y a la independencia que les garantiza la Constitución. (Por Arturo García Caudillo)