La Secretaría de Transporte rechaza las medidas cautelares emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos luego que la dependencia estatal decidió retirar de circulación de forma temporal los camiones de la ruta 614.

El Secretario Diego Monraz indicó que los camiones fueron sacados de las calles tras acreditarse que no cuentan con seguro vigente, lo que se descubrió luego que un niño fue atropellado y no iba a ser atendido porque el camión no tiene el seguro vigente.

“Queremos invitar a este visitador de Derechos Humanos que en esta ocasión se ponga de lado de la víctima, de los derechos del niño y la familia que no querían ser respetados y atendidos por esta ruta. Hasta que esta ruta no se haga cien por ciento responsable de los gastos médicos del niño y todas sus unidades tengan su seguro vigente no las vamos a regresar”.

El accidente ocurrió en las calles Gigantes y Ramos Arizpe, en la colonia San Andrés del municipio de Guadalajara.

El niño de once años continúa hospitalizado pero estable. (Por José Luis Escamilla)