Ante las reiteradas calumnias, mentiras, infundios y descalificaciones provenientes del partido en el poder, los integrantes del Consejo General del INE respondieron con un rechazo absoluto a sus detractores. El consejero Uub Kib Espadas expresó.

“No se puede difundir el tipo de calumnias que se ha venido haciendo a un instituto que ha cumplido pulcramente la legalidad en materia de revocación de mandato, una legalidad que tiene diversos problemas democráticos, pero que no depende de este instituto ni para decretarla ni para interpretarla, porque para eso hay tribunales. No se vale enarbolar un discurso pretensamente democrático para atentar contra lo que hoy es la principal institución de la democracia nacional que es el Instituto Nacional Electoral”.

Y acusó a los legisladores de Morena en el Congreso, porque fueron ellos quienes aprobaron las leyes vigentes y ahora las rechazan no porque les estorban. (Por Arturo García Caudillo)