Un juez negó la suspensión definitiva a Esperanza García Luna, hermana del ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, contra el aseguramiento de sus cuentas bancarias.

Esperanza García interpuso el juicio de amparo el pasado dos de enero, al considerar que no había motivo para el bloqueo de sus estados financieros.

En marzo se llevará a cabo la audiencia constitucional, en la que resolverá si concede o no el amparo a Esperanza García Luna. (Foto: Archivo)