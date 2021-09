Por mayoría, con 278 votos a favor, 108 en contra y dos abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados rechazó la solicitud del Ministerio Público de la Federación para someter a juicio político al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, por considerarla improcedente, como explica el presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro, Sergio Gutiérrez.

“Y lo que determinó la Sección Instructora es que la persona objeto de la imputación no está en el catálogo del artículo 111 constitucional y, por lo tanto, no es sujeto de este procedimiento. Y esa resolución también se sustenta, muy importante, en el artículo 136 de la Constitución local del Estado de Morelos. La propia Constitución del Estado de Morelos dice que no tiene fuero”.

Por tal motivo, el Ministerio Público solicitar, si así lo considera, que se gire orden de aprehensión en contra del fiscal. (Por Arturo García Caudillo)