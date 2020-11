Rechazan los Hospitales Civiles y el Centro Médico de Occidente que a partir de diciembre ya no vayan a recibir a pacientes enfermos de Covid, como lo aseguró ayer el Secretario de Salud de Jalisco Fernando Petersen.

La delegada del IMSS en Jalisco Edith Bermúdez indicó que esa decisión depende de las oficinas en México.

“No, vamos a atender hasta que el nivel central nos diga y cambiemos el color del semáforo. ¿No dependen pues de lo que dijo el secretario de salud entonces? No, nosotros dependemos del gobierno federal”.

Entrevistado por separado, el director de los Hospitales Civiles Jaime Andrade Villanueva también rechazó que ya no estén recibiendo pacientes Covid.

Lo único que ocurrirá es que se reanudará la atención de otros padecimientos sin dejar de recibir enfermos Covid. (Por José Luis Escamilla)