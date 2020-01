Un juez federal rechazó levantar el bloqueo de cuentas bancarias a varios allegados del ex secretario de Seguridad federal, Genaro García Luna, preso en Estados Unidos, acusado de proteger al narcotráfico.

El jurista negó la suspensión provisional a los amparos promovidos por la hermana de García Luna, un empresario cercano al ex funcionario y una de sus empresas.

Los amparos impugnan el bloqueo de cuentas decretado por la Unidad de Inteligencia Financiera tras la captura del ex secretario de seguridad en Dallas, Texas, el 9 de diciembre, y su posterior traslado para ser procesado ante una Corte de Nueva York.