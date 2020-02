Trabajadores de la Secretaría de Salud se manifestaron esta mañana, primero en Casa Jalisco y posteriormente en Palacio de Gobierno, para exigir ser reinstalados en sus puestos de trabajo, luego que el pasado 15 de diciembre terminaron sus contratos.

Tras ser recibidos por las autoridades, fueron informados que el dinero con el que les pagaban su nómina ya no lo deposita el Gobierno Federal.

“Nos comenta pues que lamentablemente ahorita no hay recursos y no hay respuesta de la Federación, eh ellos están esperando que se establezcan los lineamientos que manda la Federación con este nuevo programa que es el INSABI y dependiendo de esos lineamientos van a ver qué reajustes hacer con todo el personal”.

Refiere que son más de 200 los trabajadores de varias áreas que no fueron recontratados.

Sin embargo, aseguran que continúa la contratación de personal en las unidades donde laboraban. (Por Rocío López Fonseca)