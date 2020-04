El Partido Acción Nacional (PAN) no apoyará la realización de un periodo extraordinario de sesiones para avalar la reasignación de recursos del presupuesto hacia el Plan Emergente de recuperación económica propuesto por el Ejecutivo Federal, como explica el presidente del PAN, Marko Cortés.

“Pero por ello es que estamos haciendo una convocatoria a los demás fuerzas políticas, a empresarios, a organismos de la sociedad civil, porque la Comisión Permanente tiene la facultad de convocar o no a un periodo extraordinario. Esta convocatoria tiene que darse con mayoría calificada de la Comisión Permanente. Si todas las fuerzas políticas de oposición nos mantenemos unidos en que no podemos permitir un retroceso democrático”.

Y es que explica, el Gobierno busca con esta iniciativa controlar y asumir facultades exclusivas del Congreso de la Unión, para lo cual requiere el respaldo de la oposición. (Por Arturo García Caudillo)