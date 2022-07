Luego de denunciar a través de las redes sociales, tráfico de influencias en el caso de custodia de su hijo, hoy fue recibida por el gobernador Ángela María Barba.

Indica sentirse confiada en la promesa de ayuda del mandatario, Enrique Alfaro.

“Quiero decirles que gracias a ustedes, el día de hoy me recibió el Gobernador, me escuchó y me confirma que él no tenía conocimiento del caso. Lo noté bastante receptivo y sensible a la situación de Angelito, me tranquilizó y me aseguró que no existe ningún tipo de tráfico de influencias y confío en él. Me dirigió a las autoridades competentes que van a revisar debidamente el caso”.

Ángela María denunció tráfico de influencias debido a que su ex pareja es hermano de Alain Preciado funcionario del Gobierno Estatal y cuñado de la diputada Mirza Flores. (Por Claudia Manuela Pérez)