El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió la segunda dosis de la vacuna de AstraZéneca contra covid-19, por lo que aprovechó para hacer un llamado a los ciudadanos para que sigan cuidándose.

“Ya lo dije, pero es importante reiterarlo. Aún cuando está la pandemia, vamos a decir, a la baja, que son pocos los contagios, no debemos confiarnos y una enseñanza de esta terrible pandemia es que para enfrentarla lo que ayuda mucho es acudir pronto al médico, al hospital. ¿Qué pasó con amigos queridísimos y con mucha gente? No querían ir al hospital, no quería ir. Entonces ya cuando se les convenció ya era tarde. Entonces no hagamos eso”.

Y recomendó el tratamiento con Remdesivir. (Por Arturo García Caudillo)