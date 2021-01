Se aplicó esta mañana la primera vacuna contra el Covid-19 en Jalisco del laboratorio Pfizer.

El primero en recibirla fue el jefe de Epidemiología del Hospital de Zoquipan y médico desde hace 39 años, David Díaz Santana.

“Este es un producto biológico que está frío, está entre dos y ocho grados, la inyección no duele, pero si hay una sensación de que está entrando una pequeña cantidad de un biológico frío en el músculo. La verdad es que es una sensación, a mí no me dolió y estoy en perfecto estado, no tengo ninguna manifestación”.

Cada frasco de la vacuna contiene cinco dosis.

El paquete de vacunas llegó fuertemente custodiado por la Guardia Nacional al Hospital General de Occidente, Zoquipan. (Por Claudia Manuela Pérez)