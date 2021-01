La saturación en los crematorios de la Zona Metropolitana provoca que las familias esperen semanas para recibir el cuerpo de una persona que falleció por Covid-19.

Mauricio, explica a Notisistema que su tío político murió en la clínica 14 del Seguro Social el pasado 3 de enero, le dijeron que recibiría sus cenizas el 28, pero luego le postergaron la entrega hasta el 4 de febrero.

“¿Y cuándo nos lo entregan? No pues hasta el 28 de enero, habían dicho. Oiga pero por qué tanto. No es que hay una lista. Adelante de él hay un montonón. Ok. Resulta que después dijeron que el cuatro de febrero. No pues es mucho. Pués sí pero es que hay muchísima gente y no nos alcanza”.

Don Carlos de 72 años, ingresó a la clínica 14 del Seguro Social por una fractura de hombro y dos días después, murió por Covid-19. (Por Gricelda Torres Zambrano)