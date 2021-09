Aunque no hay algún boletín oficial que establezca la sanción, es un hecho que por reglamento FIFA castigará a todos los clubes que no prestaron jugadores para los compromisos internacionales y no podrán contar con ellos para la próxima jornada, sobre todo, los clubes de la Premier League siendo el Liverpool el más afectado pues tendrá que no jugar por sanción entre otros, el egipcio Mohamed Salah.

El mexicano Raúl Jiménez también será sancionado sin jugar este fin de semana con el Wolverhampton Wanderers por no haber acudido a la llamada de la selección. (Por Martín Navarro Vásquez)