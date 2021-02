Algo no huele bien en la distribución de gas en la ciudad, los cilindros se terminan muy pronto y los tanques estacionarios no duran más de 15 días, para colmo, el precio está por las nubes.

En las últimas semanas, ciudadanos han denunciado a Notisistema muchas irregularidades en la distribución de gas.

“Quiero reportar a la gasera Z Gas por entregar los tanques a la mitad, sólo me duran un mes…Van dos veces que me entregan los cilindros a medias, ya van dos veces que nomás me duran, el de 30 litros nomás me dura 15 días…Esta situación empezó desde diciembre y bueno, yo surtí 500 pesos de gas, este me duró 20 días aproximadamente, se me hizo raro, dije, bueno, quizá es lo del frío, como comentas. Hablé, me surtieron, pero eso resulta que me volvió a durar 15 días”.

Sobre el tema, ni la Profeco ni la Agencia de Seguridad de Emergencia y Ambiente de la Secretaría de Gobernación, ni la Cámara Regional del Gas han dicho “esta bronca es mía”. (Por José Luis Jiménez Castro)