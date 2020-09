En rueda de prensa banquetera afuera del Teatro Degollado, trabajadores del sector salud dieron a conocer por enésima ocasión su situación laboral en el Estado sin seguro social, sin prestaciones, si certeza económica.

Sentados en cuatro sillas y una mesa en plena calle, uno de estos médicos dijo que para qué quieren tantos aplausos con la pandemia si no tienen certeza laboral:

“Los aplausos no generan estabilidad laboral, no generan sueldos justos… Los aplausos no dan derechos laborales. Hay un grupo de personas a los que los aplausos les ayudan mucho. En México los conocemos como políticos”.

También solicitaron la homologación de salarios con otras dependencias de salud del Gobierno del Estado. Aquí estaban los representantes de enfermeros, camilleros, intendentes, médicos, entre algunos otros. (Por José Luis Jiménez Castro)