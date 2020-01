Durante la entrega de obras de remodelación del mercado de Ciudad Granja, vecinos de esta colonia recriminaron a las autoridades zapopanas la demora y pendientes en varias intervenciones en la zona.

Acusan por ejemplo qué hay partes del empedrado con graves daños, unos tramos de la glorieta se adoquinaron y otros no, desperfectos que piden sean reparados.

Un vecino inconforme comentó:

“Y los vecinos que no veo aquí porque no nos convocaron, yo me di cuenta hace un rato por Facebook que iba a estar aquí Lemus, no está, creo que deberían poner atención en el resto de la colonia, de que no arreglen nada más para que vean cuando van a venir las cámaras, esta muy bien lo que hicieron, lo hicieron en tres días, por qué no antes”.

El secretario del Ayuntamiento, José Luis Tostado, acordó una reunión este sábado con vecinos para que expusieran sus necesidades.

La rehabilitación del mercado tuvo una inversión de más de 700 mil pesos e implicó la restauración de baños, locales y andadores. (Por Héctor Escamilla Ramírez)