Vecinos del Valle de Tesistán recolectan firmas para solicitar que la tarifa de la Línea Tres del Tren Ligero baje a cinco pesos, y que los trasbordos desde una ruta convencional para abordar el nuevo tren no tengan costo.

Juan Vázquez Ocampo, coordinador del movimiento, explica que con la entrada en vigor de la Línea Tres se recortaron los derroteros del transporte público que iba al Centro de la ciudad, por lo que ahora los usuarios deben pagar dos camiones en lugar de uno.

La petición incluye además que las personas de la tercera edad y con discapacidad no paguen por el servicio.

“Porque es una obra nuevecita, no le duele nada, entonces no hay razón, por eso pedimos que baje a cinco pesos porque el aforo que da a conocer Gobierno del Estado es de 232 mil gentes por día por 9.50 nos da cerca de 66 millones al mes, y el mismo gobierno ya dijo que con 53 millones va a salir de aquí a diciembre”

Las firmas se recolectarán en el cruce de carretera a Tesistán y la calle Cardona, aunque el punto se moverá para solicitar apoyos a lo largo del trayecto de la Línea Tres.(Por Mireya Blanco)