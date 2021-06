Luego de que el gobernador del estado, Enrique Alfaro, señalara que analiza cambios en su gabinete, el director del

observatorio Ciudadano, Jalisco Cómo Vamos, Augusto Chacón recomienda revisar las coordinaciones y el área de comunicación.

“Que no, no sé si han dado resultado adecuado las Coordinaciones que él creo para que los indicadores sean distintos. La relación también del Gobierno del Estado con los medios de comunicación, con la gente, tiene que mudar, se necesita una comunicación más penetrante de parte del Gobierno del Estado y no sólo a través de las redes sociales”.

Destaca que mención especial merece la Secretaría de Cultura donde urge un cambio profundo porque hay vacíos de interlocución con los grupos culturales y un descuido del tejido social y el sector educativo que antes atendía. (Por Claudia Manuela Pérez)