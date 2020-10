Desde hace un año, la Unidad de Protección Civil del Estado recomendó hacer una revisión estructural al Hospital Zoquipan, debido a su antigüedad y fallas en el mantenimiento de algunos equipos.

A petición del titular del nosocomio, Protección Civil realizó una revisión y resultaron 29 observaciones de seguridad, entre las cuales se encuentra una revisión a su estructura con cargas vivas, así como una revisión a sus rutas de evacuación en consulta externa, pues solo existen dos puertas para desalojar a más de 200 personas.

Se advierte además que en el Hospital Zoquipan no se pudieron hacer pruebas contra incendio porque el equipo no servía, los extintores no habían sido revisados ni cargados y las válvulas de los tanques de gas ya habían cumplido su vida útil desde 2015.

El documento pide señalizar sitios peligrosos, reparar cristales, dar mantenimiento a los detectores de contra incendios, reparar escaleras, limpiar bajantes, la azotea y el archivo muerto para reducir riesgos de incendio, entre otros. (Por Mireya Blanco)