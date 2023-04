Aunque no quiso confirmar la noticia, el presidente Andrés Manuel López Obrador sí reconoció que ya hay un acuerdo para vender el avión presidencial.

“Lo del avión se está viendo, hay la posibilidad de que se venda. No puedo decir más, sólo que al obtenerse ese recurso se va a destinar para dos hospitales, uno en Tlapa y otro en Tuxtepec, Oaxaca. No puedo hablar más. De todas formas, se venda o no se venda el avión, esos hospitales los vamos a hacer, pero sí me gustaría que ese dinero se destinara a esos dos hospitales. Hay un acuerdo. Se estaba viendo, pero todavía no sé si ya se firmó”.

De acuerdo a la información filtrada, Banobras ya firmó el acuerdo para la venta del TP01, el cual terminará en Tajikistán. (Por Arturo García Caudillo)