Aunque reconoce responsabilidad de su parte, niega ser culpable de la tragedia en la que 16 pacientes del IMSS perdieron la vida por la inundación del Río Tula, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Sí, sí, sí, claro. Soy responsable, aunque no soy culpable. Yo pienso que deberían de conocer el dictamen sobre lo que realmente sucedió, porque ustedes ya están haciendo juicios sumarios. Porque los técnicos dicen lo contrario. Por eso espera el dictamen y cuando lo tengan, que lo conozcan, lo cuestionan si no están de acuerdo”.

Y es que, si bien el río Tula se desbordó a causa de las fuertes lluvias, también es cierto que, aunque Semarnat ordenó que se llevaran a cabo obras de ampliación del cauce para que soportara el desfogue de las aguas enviadas por el túnel emisor oriente, estas no se llevaron a cabo, y de ahí las fatales consecuencias. (Por Arturo García Caudillo)