Reconoce el presidente Andrés Manuel López Obrador que sí hay un incremento de contagios por Covid debido a la variante ómicron.

“Sí están incrementándose los contagios por esta nueva variante, pero afortunadamente no hay incremento en hospitalización y más importante, no hay fallecimientos. Es una síntesis, un resumen. Pensamos de que van a aumentar los contagios, pero no está afectando, no tiene la gravedad esta variante que la otra que nos afectó mucho. Sí hay más contagios, ¿eh? Pero no hay hospitalización y 12 por ciento de ocupación de camas con ventilador para terapia intensiva”.

Y explicó que en Estados Unidos se están recomendando cinco días de reposo a quienes se contagian de Ómicron, ya que los síntomas son menos fuertes que con la variante Delta. (Por Arturo García Caudillo)