El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, reconoció en reunión virtual con senadores, que existe un subregistro de casos de contagios de covid-19.

“¿Hay o no un subregistro de casos?, la respuesta contundente y clara es: en todo el mundo existe sub registro de casos, por lo que ya expliqué. Entonces, no es sorpresa alguna que los países, todos, absolutamente todos, tengan una subestimación o subregistro de casos”.

Reiteró que la decisión del Gobierno de México de no hacer pruebas masivas, es porque considera que se trata de un desperdicio de tiempo, dinero, esfuerzo y recursos.

Pero además, explica, no tiene sentido conocer todos los casos, pues la mayoría son leves. (Por Arturo García Caudillo)