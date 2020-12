Aunque la semana pasada dijo no estar enterado, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que sí le informaron, pero que ha dado la orden de que se actúe conforme a la Ley en el caso de un posible conflicto de intereses sobre la otorgación de contratos de Pemex a su prima hermana Felipa.

“El año pasado me vio el director de Pemex y me dijo hay aquí un posible conflicto de intereses y di la instrucción de que no se otorgaran los contratos, y al parecer no se otorgaron. Pero luego, como mi prima tiene una empresa, venía contratando con Pemex de tiempo atrás, se asocia con otras empresas, ya no aparece ella como la responsable, participan en otras licitaciones y se le entrega el contrato a varias empresas, entre esas empresas la de mi prima, entonces en Pemex no se dieron cuenta”.

Y como dio la orden de actuar conforme a la Ley, por eso dice, tiene la conciencia tranquila.