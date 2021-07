Niega el presidente Andrés Manuel López Obrador vivir en una burbuja o estar autoengañándose, y aunque reconoce que su administración tiene dificultades para reducir los homicidios, insiste en que este delito se ha contenido.

“Hemos avanzado, ahora sí que yo tengo otros datos, y no es una burbuja, porque no me gusta el autoengaño. Eso corresponde a los demagogos y a los hipócritas. Nosotros tenemos dificultad para reducir como quisiéramos el delito de homicidio. Pero, y esto es importante, hemos logrado contener el crecimiento que se traía en homicidios”.

Aseguró que sí hay cambio respecto de los gobiernos anteriores, porque hay reducción en otros delitos, y que las masacres en el país son enfrentamientos entre bandas criminales. También defendió el manejo de la pandemia, ya que para él, los más de 240 mil fallecidos por covid lo ubican en el sexto lugar en América Latina, en relación al número de habitantes. (Por Arturo García Caudillo)