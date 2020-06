Aunque dijo que no tiene muy claro el momento, el volante de la Selección Mexicana, Marco Fabián, reconoció que sí les falto mentalidad para enfrentar el duelo ante Brasil en el Mundial de Rusia, como lo mencionó el exentrenador del Tri, Juan Carlos Osorio.

“No lo recuerdo exactamente si nos quedamos callados o si lo dijo de esa forma, no recuerdo exactamente el momento, pero lo que sí recuerdo es que sí el grupo, el ánimo no era como era como en otros partidos, no era como antes de Alemania, no era como cuando estábamos para empezar el Mundial, la verdad es que nos pegó mucho yo siempre lo he dicho”. (Por Manuel Trujillo Soriano)