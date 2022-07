Reconoce el Gobierno del Estado el crecimiento al doble de los casos activos de Covid-19 en la entidad. De tres mil en la última semana de julio a seis mil 600 en estos días.

Tras reunión de la Mesa de Salud, el gobernador Enrique Alfaro, insiste que se trata de otra etapa de la pandemia que no requiere medidas adicionales.

“Entonces estamos evidentemente ante un momento distinto de la pandemia. El crecimiento del número de casos no necesariamente requiere de tipo de medida adicional en este momento porque no está teniendo un efecto profundo en términos de salud pública”.

Indica que la hospitalización Covid se ubica en nueve por ciento actualmente en la entidad. (Por Claudia Manuela Pérez)