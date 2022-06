El secretario de Transporte, Diego Monraz, reconoce que el relajamiento en la obligatoriedad del uso del cubrebocas en espacios públicos, genera problemas para que esta disposición siga vigente en el transporte público, pues hay personas que por distracción o intencionalmente ya no lo utilizan.

La Mesa de Salud de Jalisco señala que en transporte público e instalaciones sanitarias aún es obligatorio el cubrebocas. Se han sancionado este año a mil 523 choferes por no usarlo y amonestado a dos mil 212 pasajeros por no acatar la medida.

“Si responden con una actitud agresiva o de total desacato entonces si les pedimos que bajen de la unidad. La sanción a conductores es de una a 10 unidades de UMA y los viajes diarios en la Zona Metropolitana de Guadalajara son dos millones y medio de viajes”.

Mencionó que la Secretaría de Transporte continuará con los operativos para vigilar el acatamiento de esta disposición. (Por Héctor Escamilla Ramírez)