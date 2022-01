La regidora del PRI en el ayuntamiento de Guadalajara, Sofía García Mosqueda, hizo el llamado al cabildo para que se realicen las modificaciones a los reglamentos que legitimen las sanciones que se pretenden imponer a los negocios que no soliciten prueba PCR o certificado de vacunación.

Dijo, aunque lo aprobó la Mesa de Salud, no existe un marco normativo que valide las sanciones y multas:

“Porque actualmente no se tiene en la Ley de Ingresos en las sanciones y en las multas. Ahorita pues sí salieron a un operativo, 218 lugares se visitaron y dijeron tienen tarjeta amarilla, pero perdónenme, como le van a poner una roja si no existen las multas”.

Señaló que también falta por definir los protocolos que se deben implementar para detectar por ejemplo, los certificados o pruebas falsas que se presenten en bares, antros, casinos, salones de eventos, centros de convenciones, estadios, así como a conciertos y eventos masivos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)