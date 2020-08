El personal médico será el capital más difícil de recuperar después de la pandemia por Covid-19, advierten especialistas de la Universidad de Guadalajara.

El Coordinador del doctorado en Ciencias de Salud Pública de la casa de estudios, Alfredo Celis de la Rosa, explicó que la incorporación de especialistas como neumólogos será uno de los principales retos, debido al tiempo de preparación.

Considera que la decisión de quitarle recursos a la investigación científica empezó a cobrar factura al no tener capacidad de producir vacunas contra enfermedades como el coronavirus, cuando el país sí tenía espacios para desarrollar este tipo de productos.

“No tenemos equipos de virólogos no están siendo apoyados de manera constante, estamos con un balde apagando fuegos y eso no puede ser, tiene que corregirse, la investigación en ese aspecto, pero también en ciencia básica, el financiamiento no puede esperar que se den resultados en quince días o en un año”. (Por Mireya Blanco)