En Jalisco no nos devuelven a nuestros hijos ni vivos ni muertos porque ni siquiera los buscan, reprocha Sonia Gricelda Gómez Zúñiga, quien desde hace cinco años busca a su hijo Jorge Eduardo Martínez Gómez, estudiante de la UdeG.

“Es negligente, las instituciones, el Estado ante lo que está sucediendo. Son omisos, realmente no buscan. Aunque nuestra consigna es y será siempre Vivos se los llevaron, vivos los queremos, la verdad es que eso no está sucediendo. No nos están devolviendo a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros familiares. No los están devolviendo ni vivos ni muertos. Ni siquiera los están buscando”.

Jorge Eduardo Martínez Gómez desapareció el 20 de febrero del 2016 en Zapopan.

Su madre califica la experiencia de la desaparición como pavorosa y recrimina por enésima ocasión, el abandono institucional en Jalisco. (Por Gricelda Torres Zambrano)