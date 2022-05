Tras la publicación este martes de un desplegado contra la UdeG que firmaron los representantes de los tres Poderes, el rector general Ricardo Villanueva, lamentó que no cerraran filas por la grave inseguridad, pero si se sometieran, refiriéndose al gobernador, a lo que considera el capricho personal más caro de Jalisco.

“Hoy por primera vez se cierran filas en Jalisco y no, no se cerraron contra la inseguridad, contras las desapariciones, contra la desigualdad, contra la impunidad, contra las obras mal hechas, contra el endeudamiento en Jalisco. Hoy se dedican a repartir volantes casa por casa y en examen de admisión, a simular manifestaciones de estudiantes, a intranquilizar a mi familia y a mis vecinos y a obligar a mucha gente a someterse para declarar en contra de la universidad. Todos bailando al son del capricho más caro de la historia reciente de Jalisco”.

Más allá del presupuesto, la marcha del jueves sostiene Villanueva Lomelí, será también por dignidad, por la libertad de expresión y por la división de poderes. (Por Gricelda Torres Zambrano)